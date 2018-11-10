10 Kasım'da dualı İl Genel Meclisi toplantısı

Isparta İl Genel Meclisi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. Yıldönümü münasebetiyle saygı duruşunda bulunularak dualar edildi.

Isparta İl Genel Meclisi'nin bugünkü toplantısı öncesinde İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat başkanlığında bir araya gelen meclis üyeleri, Atatürk ve ebediyete intikal eden şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra dua edildi.

Meclis başkanlık kürsüsü ve sandalyelerinde yer alan yönetici ve üyeler hep birlikte el açarak dua ettiler. İl Genel Meclisi'nde konuşan Başkan Ali Bolat, “Tek devlet, millet ve dil ülküsü bir tarihi gerçeğimizdir ve bu tarihi gerçekten asla vazgeçilmeyecektir” dedi.

Meclis oturumu, anma etkinliği sonrasında gündem maddeleri görüşmesi ve komisyon raporlarının okunmasıyla devam etti.