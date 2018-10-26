100 kilogram altının sahibi cezaevinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde açıkladığı FETÖ'ye ait 100 kilo altının kentte bir bankadaki kiralık kasalarda ortaya çıktığı olayıyla ilgili FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ve 17-25 Aralık Kumpası'nın firari eski savcısı Muammar Akkaş'ın amcası olan kuyumcu Faruk Akkaş Isparta'da tutuklandı. Geçen Şubat ayında kuyumcu dükkanındaki ziynet eşyalarını hacze kaptırmamak için eşinden bankaya koymasını istediği öne sürülen FETÖ'cü Faruk Akkaş'ın, FETÖ üyeliği suçlamasını ise kabul etmediği belirtildi.

Isparta'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranırken, geçen Şubat ayında Antalya'da yakalanan '17-25 Aralık Kumpası'nın firari eski savcısının kuyumcu amcası, Isparta'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına ( FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, '17-25 Aralık Kumpası'nı kuran savcılardan olduğu belirtilen FETÖ mensubu, meslekten ihraç edilen firari eski cumhuriyet savcısı Muammer Akkaş'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş, geçen Şubat ayında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da yakalandıktan 1 gün sonra, 20 Şubat 2018 tarihinde Isparta'ya getirilen kuyumcu Faruk Akkaş'ın eşinin ve kardeşinin sahte kimlikle kiraladığı banka kasasında bulunan 100 kilogram altın ve saklanan 70 çek yaprağının ele geçirildiği öğrenildi.

FETÖ/PDY'ye ait Isparta'da kapatılan Özel Altınbaşak Koleji'nin de 'Mütevelli Heyeti'nde bulunduğu öğrenilen Faruk Akkaş, Isparta Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edilmişti.

FETÖ'cü Akkaş, Isparta'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.