12 gündür yaşam mücadelesi veren engelli adamın ailesi, vicdansız sürücünün bulunmasını istiyor

Isparta'da cuma namazından çıktıktan sonra engelliler yararına düzenlenen etkinlikte görev almak üzere akülü engelli aracıyla seyreden bedensel engelli vatandaş, elektrikli bisikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada engelli adama çarpan elektrikli bisiklet sürücüsünün yardım etmek yerine hızla olay yerinden kaçması da vicdanları yaraladı. Aile, çarpıp kaçan sürücünün biran evvel bulunmasını isterken bedensel engelli talihsiz adam, 12 günden bu yana hastanede yaşam savaşı veriyor.

Kaza 9 Kasım tarihinde Pirimehmet Mahallesi 1714. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı istikametine akülü engelli aracıyla seyreden Ünal Özcan (61), kimliği belirsiz bir sürücünün kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle engelli akülü araçtan yola düşerek metrelerce sürüklenen bedensel engelli adam ağır yaralandı. Kazaya karışan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü ise olayın ardından yerinden kalkamayan engelli Ünal Özcan'a yardım etmek yerine hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

12 gündür yaşam savaşı veriyor

Kazada ağır yaralanan engelli sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Talihsiz adam yaklaşık 12 günden bu yana hastanedeki yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vicdanları sızlatan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından Özcan ailesi, olay yerinden kaçan elektrikli bisiklet sürücüsünün bulunmasını isteyerek, şikayetçi oldu. Emniyet güçlerinin, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.

"Ağabeyim hayat mücadelesi verirken, bu kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor"

Ağabeyinin 12 günden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirten Tuncer Özcan, "Ayın 9'unda burada bir kaza olayı yaşandı. Benim engelli ağabeyim çarşı merkeze seyir halindeyken bir tane şarjlı bisiklet geliyor ve ağabeyime çarpıyor. Çarptıktan sonra hiç arkasına bile bakmadan kaçıp gidiyor. Bu kaçan kişinin yakalanıp, cezasını çekmesini istiyorum. Bu konuda gereken mercilerin bize yardımcı olmasını istiyorum. Ağabeyim 12 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken, bu kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bu kişinin nasıl bir vicdana sahip olduğunu çok merak ediyorum. Nasıl bir vicdansızlıktır bu? Engelli kişiye çarpıyor, hiç arkasına bakmadan çekip gidiyor. Dönüp arkasına bile bakmıyor. İnsanlar kediye köpeğe bile çarpıyor, eğer vicdanlı biriyse ölse dahi gelip o kedi köpek ezilmesin diye kaldırım kenarına koyuyor. Ama bu kişi hiç arkasına bile bakmadan kaçıyor. En azından gelip yardımcı olabilir, ambulans çağırabilirdi. Bu nasıl bir insanlıktır? Yani bu kişinin en kısa zamanda yakalanıp, cezasını çekmesini istiyorum. Ağabeyim şu anda yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Bundan mustaribiz. Bize yardım edilmesini istiyorum" dedi.

"Bu nasıl bir insanlık"

Ağabeyinin yaklaşık 20 yıl önce yüksekten düşme sonucunda, belden aşağısının felç kaldığını dile getiren Özcan, "Ağabeyimin yaklaşık 20 senedir bir engeli vardı. Yüksekten düşme sonucu belden altı felçliydi. Ama kendisini idare edip, hayatını devam ettiren bir insandı. Hayatla barışık bir insandı. Bu nasıl bir insanlık ben bunu anlamıyorum" ifadelerini kaydetti.

Kaza yapmasaydı engelliler yararına düzenlenen etkinliğe katılacaktı

Özcan, "Ağabeyim, o gün cuma namazını kıldıktan sonra engelliler derneğine yapılacak program için giderken başına bu kaza geliyor. O, sürekli engelliler derneğine gidip yardımcı olan faal ve hayatla barışık bir insandı. Ağabeyim şu anda hayat mücadelesi veriyor. Bu kişinin nasıl vicdanı rahat, nasıl yatabiliyor, nasıl uyuyabiliyor, nasıl yemek yiyebiliyor merak ediyorum" dedi

"Vicdanı bitmiş bir insan"

"Vicdanlı bir insan olsaydı 12 gündür gelirdi, bilgi alırdı" diyen Özcan, "Bu, vicdanı bitmiş bir insan. İnsanlıktan nasibini almamış bir insan. Ben buna tepkimi böyle göstermek istiyorum. Kanunen bunun cezasını çekmesini istiyorum ben. Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Bugün benim ağabeyime çarpanın başka birine, başka bir engelliye de çarpıp kaçar. Nereden bileceğiz başka birine çarpıp kaçmayacağını?" şeklinde konuştu.

"Herkesin elinde bu şarjlı bisikletler olmasın"

Trafikteki elektrikli bisiklet kullanımı konusunda da emniyet güçleri tarafından denetimlerin artırılması talebinde bulunan Özcan, "Ben, bu şarjlı bisikletlerin ehliyet konusunda denetlenmesini istiyorum. Her yerde, küçük çocuğun elinde bile şarjlı bisiklet var. Bunların önleminin alınmasını istiyorum. En azından bu tür araçlara plaka veya ruhsat verilmesini istiyorum. Yani, herkesin elinde bu şarjlı bisikletler olmasın" ifadelerini kullandı.