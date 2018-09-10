15 bin 824'e çıkarılan yurt kapasitesiyle üniversite tercihi yapan 12 bin öğrenciye talip oldular

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Isparta İl Müdürlüğü her geçen gün arttırdığı kapasite ve hizmet kalitesi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Tatil döneminde tamamlanan çalışmalar sonucu, bu yıl Isparta'daki üniversitelere kayıt yaptıran hiçbir öğrencinin açıkta kalmayacağı belirtildi.

KYK Isparta İl Müdürlüğü bünyesine yeni kattığı 4 yurt binası ile kapasitesini 15 bin 824'e çıkardı. Isparta KYK'nın, bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tercih ederek kente gelen yaklaşık 12 bin öğrencinin tamamını barındırabilecek kapasitede olduğu iletilirken, hiçbir öğrencinin açıkta kalmayacağı aktarıldı.

Kurt: “Öğrencilerimizin tamamını bünyemizde barındırmaya talibiz”

KYK Isparta İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt, yaptıkları çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak hizmet kalitemizi her geçen gün arttırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmet kalitemizin yanı sıra yeni yurtlar açarak kapasitemizi arttırıyoruz. Bu yıl Süleyman Demirel ve Isparta Uygulamaları Bilimler üniversitelerimizi yaklaşık 12 bin öğrencimiz tercih etti. Biz de öğrencilerimizin tamamını bünyemizde barındırmaya talibiz. Tek bir öğrencimiz bile açıkta kalmayacak” İfadesinde bulundu.