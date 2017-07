15 Temmuzun birinci yılında şehitliği ziyaret ettiler

Törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Garnizon Komutanı Albay Cüneyt Arıkan ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Günaydın ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

“Vatanımızın üzerinde hesabı olanlar bunu iyi bilsinler ki hiçbir zorluk bu millete diz çöktüremeyecektir”

Bu büyük milleti, tarih boyunca kim yenmeye çalıştıysa, bunu beceremediğini söyleyen Isparta Valisi Günaydın, “Bundan sonra da girişilecek her türlü hani girişim bu milletin asil milletleri tarafından bertaraf edilecektir. Bu büyük millete uzanan eller mutlaka kırılacaktır. Bundan sonra da bu güzel vatanımızın üzerinde hesabı olanlar bunu iyi bilsinler, iyi anlasınlar ki hiçbir zorluk bu millete diz çöktüremeyecektir. Çünkü bu millet Çanakkale ruhu ile her türlü güçlüğü yenecek azim ve kararlılıktadır, İnşallah 15 Temmuz’dan sonra vatandaşlarımız birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu anlamışlardır. Bu millet bir ve beraber olduktan sonra hiçbir güç bu milleti yenemeyecektir” dedi.

15 Temmuz akşamı vatandaşı meydana çağıran Vali Günaydın, “Hep beraber olalım ve bu ülke üzerinde hesabı olanlara açık bir şekilde ‘bu büyük mitle birdir, bütündür ve tarihin her tür döneminde olduğu gibi bundan sonra da her türlü zorluğu yenecektir’ mesajını verelim” şeklinde konuştu. FETÖ’ye yönelik soruşturmaların sürdüğünü kurumlarda arınma sürecinin devam ettiğini aktaran Vali Günaydın, her soruşturmanın titizlikle sürdüğünü iletti.

Törende katılıcılara üzerinde 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların mücadelesini anlatan görsellerin kullanıldığı kutuda gül lokumu ve gül suyu ikram edildi. Şehitler için dua okundu. 15 Temmuz hani darbe girişiminin birinci yılında Ulu Cami’de de şehitler için mevlit okutuldu. Mevlit sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.