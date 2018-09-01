16. Eğirdir Triatlonu başladı

Eğirdir Triatlonu, Eğirdir Liman bölgesinde başladı. Eğirdir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile yapılan ve 2 gün sürecek olan yarışlara performans gruplarında 328 sporcu, yaş gruplarında 139 sporcu olmak üzere toplam 467 sporcu katılım sağladı.

16. Eğirdir Triatlonu, Eğirdir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde Eğirdir Liman bölgesinde başladı. Sabah erken saatlerde başlayan yarışmaların startını Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Baş ve triatlon yöneticileri birlikte verdi. 2 gün sürecek olan yarışlara performans gruplarında 328 sporcu, yaş gruplarında 139 sporcu olmak üzere toplam 467 sporcu katılım sağladı. Yarışlarda, sporculara Eğirdir Belediyesi tarafından su, meyve ve içecek ikramlarında bulunuluyor.

Yarışma kategorilerine göre sporcular yüzecek, bisiklete binecek ve daha sonra da koşarak yarışı tamamlayacak.