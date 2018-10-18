Vali Şehmus Günaydın, mesajında, “Muhtarlık müessesesi; idari ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, vatandaşlarımızın talep ve istekleri karşısında ilk temas noktası olması açısından büyük önem arz etmektedir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık teşkilatı en ücra yerleşim yerine bile modern, yenilikçi kamu yönetimi anlayışını taşıyarak her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olmuştur” dedi.

“Muhtarlarımıza verilen önemin göstergesi olarak yine muhtarlık müessesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonun belirlenmesine yönelik son yıllarda çok önemli çalışmalar yapılmış ve 19 Ekim Muhtarlar günü olarak ilan edilmiştir” diyen Vali Günaydın, mesajının devamında, “Gerek milletimizin gerekse devletimizin temsilcisi olarak önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın 'Muhtarlar Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Günaydın: “Muhtarlarımız, belediye ile vatandaş arasında köprü, mahallelerdeki gören gözümüz, duyan kulağımız, tutan elimiz”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise, “Demokrasinin ilk halkası, mahalle ve köylerimizin seçilmiş temsilcileri, yerel yönetimlerin önemli bir parçası konumunda bulunan, meslektaşım olarak gördüğüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Günaydın mesajına şöyle devam etti;

“Halkımızın tercihleriyle yetkilendirilen muhtarlarımız yerel idarelerin ve demokrasinin vazgeçilmez birer parçalarıdır. Seçildikleri ve hizmet verdikleri mahalle ve köylerinde halkımızın sorunlarına tercüman olan, devlet ile halk arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tam uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Muhtarlarımız vatandaşlarımızla, belediyemiz arasında köprü vazifesi görerek, mahallelerdeki gören gözümüz, duyan kulağımız, tutan elimiz olarak bizlere yardımcı olmaktadırlar. Bu vesileyle her zaman iyi ilişkiler içinde olduğumuz, millete karşı devleti, devlete karşı milleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyor, aileleri ile birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde güzel bir hayat sürmeleri temennisinde bulunuyorum. Ebediyete intikal etmiş muhtarlarımıza da Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.”