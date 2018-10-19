Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 19 Ekim Muhtarlar günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Eğirdir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yenimahalle Muhtarı Özer Öztürk yaptı. Muhtar Özer, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin 1829'dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Muhtarlardan Başkan Şengöl'e Ziyaret

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Eğirdir Merkez ve Köy Muhtarları Belediye Başkanı Ömer Şengöl'ü makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Belediye Başkanı Ömer Şengöl, “19 Ekim Muhtarlar gününü kutluyorum. Muhtarlarımız eskiden Jandarma'nın tebligatını vatandaşa ulaştırır, devletten bir haber gelirse askerlere haber verir. Devletin son elemanı olarak görev yapardı. Şimdi büyük ölçüde rahatladılar. İlçelerde Özel İdare Müdürlüğü başlarında, arkasında Kaymakam olarak gidiyor. Muhtarların yaptırım yaptırma güçleri yok. Devletin bekası için, birliktelik için hem tasarruflu hareket edeceğiz, hem de hizmet yapacağız. Bir de sıralama yapacağız. Özellikle köy muhtarlarımız milletvekillerimizden 10 tane bir şey istedi. En mühiminden, en acelesinden yazmalı” diye konuştu.