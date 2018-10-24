3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışları

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde düzenlenecek olan 3. Altın Elma Optimist Yelken yarışlarına Fenerbahçe ve Galatasaray Yelken Kulüpleri de katılacak.

Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2018 Yılı Yelken Federasyonu İl Temsilciliğinin Faaliyet Programında yer alan Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarının üçüncüsü bu yıl 26-29 Ekim 2018 tarihleri arasında Eğirdir Belediye Spor Yelken Kulübü ev sahipliğinde yapılacak.

Bu yıl İlk defa Fenerbahçe ve Galatasaray Yelken Kulüplerinin de katılacağını bildiren Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, yarışma öncesi hazırlıkların tamamlandığını söyledi.