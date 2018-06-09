32 Gençlik’ten birlik ve beraberlik iftarı

Programda, Isparta’nın Bölgesel Amatör Lig’de bulunan futbol takımının daha iyi yerleri hak ettiğini belirten Vali Günaydın, “Futbolda taraftar desteği çok önemli. Bu sene birlik ve beraberlik içerisinde takımımızı hak ettiği yere ulaştıralım” dedi.

Isparta Valiliği arkasında yaklaşık 2 bin 500 kişilik dev bir iftar organizasyonu düzenleyen 32 Gençlik Taraftar Grubu iftarına Vali Şehmus Günaydın, İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Ispartaspor’un eski kulüp başkanlarından Atakan Yazgan, MHP ve İYİ Parti Milletvekili adayları katıldı. Böylesine güzel bir etkinlik düzenlemelerinden dolayı 32 Gençlik Taraftar Grubu’na teşekkür eden Isparta Valisi Şehmus Günaydın, “Futbolda taraftar desteği çok önemli. Bu sene birlik ve beraberlik içerisinde takımımızı hak ettiği yere ulaştıralım. Gün, birlik ve beraberlik günüdür” dedi.

Emeği geçenlere plaket

Programda, kulübe desteklerinden dolayı Vali Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Isparta Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Tulum, eski kulüp başkanları Atakan Yazgan, Bülent Sarıgül, Mustafa Özaydın ve İsmail Çalışkan ile gazeteci Levent Doğan’a plaket takdim edildi.