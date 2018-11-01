9. Cumhurbaşkanı Demirel 94. doğum gününde anıldı

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 94.doğum gününde memleketi Isparta'nın Atabey ilçesinde yapımı devam eden anıt mezarının başında dualarla anıldı.

Demirel Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in doğum günün dolayısıyla, İslamköy Çalcatepe'de bulunan ve yapımı devam eden Anıt Mezar'da tören düzenlendi. Törene İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi kızı ve doktoru İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, Demirel'in siyasi hayatında yanında yer alan eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Esat Kıratlıoğlu, Aykon Doğan ile Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Kelleci, Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Isparta Barosu Başkanı Avukat Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Demirel ailesini temsilen iş kadını Nihan Demirel Atasagun ve çok sayıda siyasetçi ile bürokratlar katıldı.

Törenin yapıldığı Demirel'in anıt mezarı yanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CHP Genel Başkanı, DP Genel Başkanı ve Pakistan Büyükelçiliği çelenkleri de yer aldı. Merhum Cumhurbaşkanı Demirel'in doğum günü dolayısıyla yapımı devam eden anıt mezarı çevresi karanfillerle çevrildi.

“Huzurunda olmaktan çok büyük şeref duyuyorum, çok özledik”

Tören öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan merhum Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi kızı ve doktoru olan İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, “Bugün burada hem hasret, özlem hem de minnet ve şükran var. Çok özledik. Şu anda milletvekili olarak Cumhurbaşkanımızın anıt mezarında, Türkiye'nin her yerinden gelen sevenleri ve dostlarıyla beraber huzurunda olmaktan çok büyük şeref duyuyorum. Her geçen hissettiğimiz sevgi seli ve hasreti bu yoğunlukta daha fazla hissediliyor. Çok da gururluyuz. Kendisine bu kadar uzun zaman hizmet edebilme, beraber Türkiye, demokrasi ve kalkınma sevdasına adadığı ömrünün 20 senesinde, icraatlarında birlikte olup, bazen imza attığı, bazen planladığı projelerin içinde bilfiil olmaktan çok büyük şeref ve gurur duyuyorum” dedi.

“Her sene bu ritüeller devam edecek”

Bugünkü Türkiye'de merhum Cumhurbaşkanı Demirel'in herkes tarafından arandığını ve kendisini seven 7'den 77'ye tüm meslek gruplarından insanların onu anmak için anıt mezarı başına geldiğini kaydeden Milletvekili Cesur, “(Merhum) Cumhurbaşkanımızın doğum gününde neden bu etkinlik yapılıyor diye soruyorlar. O'nun Güniz Sokak'taki sade mütevazı hayatında, sağlığında onun yakın siyasi arkadaşları doğum gününde toparlanıp, kendisini ziyarete gelirlerdi, o yılın muhasebesini yaparlardı. O muhasebede, Türkiye'de son 1 yılda neler yaptık, daha neler yapmalıyız, vatandaşlarımız bizden ne bekliyor dedikten sonra, dünyadaki ve Türkiye'deki belli başlı konuları konuşur, daha neler yapalım diye tartışırlardı. Muhasebenin sonunda Cumhurbaşkanımız söz alır ve kendisi değerlendirme yapar, önümüzdeki sene için büyük bir şevkle arkadaşlarını yollardı. Vefat ettikten sonra bu ritüeli de arkadaşları devam ettirmek istediler. Şimdi buraya geliyorlar. Bizler, onun izinde, onun yolu olan Atatürk'ün - Cumhuriyet'in - Demokrasi'nin ve Çağdaş Türkiye'nin yolunda, Türkiye'nin gelenek görenek ve birlik beraberliğinden kopmayan bir yoldur. Biz de onun yolunda, ona inananlar ve sevenleri olarak buradayız. Her sene bu ritüeller devam edecek. Burada ona rahmet okumanın yanı sıra yeni nesillerin kendisinin davasını ve altını çizdiği hususları bilirlerse, tarihe tutulan ışık geleceğe de ışık tutacaktır. Amacımız budur. Kendisini rahmetle anıyoruz, buraya gelen herkese çok teşekkürlerimizi sunuyorum, Allah rahmet eylesin diyorum” ifadelerini kullandı.

“Ebediyete intikal etti ama benim kafamda hala yaşıyor, Allah 100 yıl daha ömür verirse hiç bu partiyi değiştirmeyeceğim”

Demirel'in Kurucu Genel Başkanlığını Doğru Yol Partisi'nden (DYP) önceki dönemlerde belediye başkanlığı görevi yapan ve halen Demokrat Parti'den (DP) halen Belediye Başkanlığı görevini devam ettiren Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ise, merhum Demirel'in kendisinin kafasında hala yaşadığını ifade ederek, “Demirel, Türkiye'nin en büyük mimari, demokrasinin en büyük savunucusu, büyük devlet adamı. Evet, ebediyete intikal etti ama benim kafamda hala yaşıyor. Biz doğum - ölüm günü olarak değil, anma günü olarak değil, Allah izin verirse her zaman bu ziyaretleri yapıp, kendisini hayırla yad edeceğiz. Partimizin dünkü çizgisi neyse bugün de o, o gün bugün değişen bir şey yok. Ben, Allah 100 yıl daha ömür verirse hiç bu partiyi değiştirmeyeceğim, o bakımdan devam ediyorum” dedi.

“Demirel olmasaydı, bugün şikayet ettiğimiz demokrasi dahi yoktu”

“Demirel Türkiye için bir efsanedir” diyen en yakın çalışma arkadaşlarından eski Bakan Esat Kıratlıoğlu ise, “Bütün siyasi ve politika hayatı bakımından, Demirel'i en yakından tanıyan ve ölünceye kadar da yanında ve yakınında bulunan bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki; Demirel, Türkiye'nin demokrasisinin bütün ihtilallere karşı yaşamasını sağlayan cesur bir demokrasi kahramanıdır. Demirel olmasaydı, bugün şikayet ettiğimiz demokrasi dahi yoktu. Eğer Demirel olmasaydı, bugün ‘Refah içerisindeyiz' diye övünen insanlar, bu temeli bulamazlardı. Öyleyse Demirel, demokrasi ve Türk endüstrisinin mimarıdır. Demirel, Atatürk'ten sonra gelen en büyük devlet adamlarından birisidir” diye konuştu.

“Sanayi konusunda memleketinin daha fazla kalkınmasını isterdi”

Merhum Demirel'in hayatta olduğu uzun yıllar gazetecilik görevi yapmasıyla beraber onunla birçok programda haber yapma fırsatı yakaladığını ifade eden gazeteci Hasan Özbek ise, “Demirel'in huzurundayız. Kendisiyle birlikte gazeteci olarak 40 yıl boyunca çeşitli gezilere katıldık. Isparta'nın bütün ilçe ve köylerini gezdik. Her şeyden önce rahmetli şunları söylerdi; ‘Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından hiçbir zaman ayrılmayın' derdi. Üniversitenin (SDÜ) kuruluşu için kendisinin yanına gittiğimizde bile Ispartalı hemşehrilerinden proje getirmelerini isterdi. Sanayi konusunda memleketinin daha fazla kalkınmasını isterdi. Fakat biz Ispartalılar olarak Süleyman Bey'den gereği kadar faydalanamadık. Eğer onun dediklerine harfiyen uysaydık, bugün Isparta sanayi ili olacaktı. Isparta'ya birçok eserler kattı. Bunların içinde hava limanı, üniversite, yollar barajlar, içme suyu şebekeleri hep onun zamanında geldi. Onun için daima ruhu şad olsun” dedi.