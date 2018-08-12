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12 Ağustos 2018 12:35

ABD’ye Türk usulü sünnetli gönderme

Isparta’da bir iş adamı, ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırımları, 2 çocuğunun sünnet arabasına "Bizden kesileni Trump’ın papazı yesin" yazarak protesto etti.

ABD’ye Türk usulü sünnetli gönderme

12 Ağustos 2018 12:35

İş adamı baba, Türk milletinin bu tür oyunlara pirim vermeyeceğini ve ekonomik sorunların kısa süre sonra çözüleceğini belirtti.


ABD’nin, bir süre önce casusluk suçundan Türkiye’de tutuklanan ve yakın zamanda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Papaz Brunson’u bahane etmesi ve Başkan Trump’ın attığı tweet sonrasında gelen tehditler ile doların artışına ülke genelinde tepkiler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararları ve dolar kurundaki spekülatif artışa Isparta’dan da, sünnet çocuklarının gezdirildiği otomobildeki yazıyla gönderme yapıldı.


Mehmet Yiğit ve Metehan Yağız isimli çocukları için sünnet töreni düzenleyen iş adamı Adem Çelik, düğün arabasının arkasına “Bizden kesileni Trump’ın papazı yesin” yazdırarak, ABD’ye tepki gösterdi.


Çocukların babası Adem Çelik, "Son günlerde ülkemize dolar üzerinde yapılan yaptırımlar hoş bulmuyoruz. Onlara bir cevap olarak bu yazıyı yazdık. Bu yazının da Trump’ın papazına iletilmesini istiyorum" dedi.


Dolar kurundaki yükselişle Türk ekonomisinin güçsüzleştirilmeye çalışıldığını ancak Türk ekonomisini çökertmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Çelik, tepkilerini göstermek istediklerini dile getirdi.




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