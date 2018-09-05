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05 Eylül 2018 16:16

"Abi, arabana ben çarptım" deyip, not yazdığı aracın sahibi abla çıktı

Isparta’da park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra mesaiye gideceği için çarptığı aracın camına "Abi arabana ben çarptım" yazan sürücüyle araç sahibi arasında orta yol bulundu.


05 Eylül 2018 16:16

Araç sahibinin erkek olduğun düşünerek ‘Abi’ diye hitap edilen mağdurun ise kadın olduğu ortaya çıktı.


Olay, dün sabah saatlerinde Isparta kent merkezindeki Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde yol kenarında park halinde bulunan 07 KD 080 plakalı otomobile, başka bir otomobil çarptı.



‘Abi’ diye yazmıştı ama araç sahibi ‘Abla’ çıktı


Talihsiz kazada, park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, diğer aracın sürücüsü mesai yetişeceği için mağdur olan araç sahibi için, "Abi arabana ben çarptım. Cezaevinde çalıştığım için telefon yasak. Akşam 19.30’da beni arar mısın?" notunu yazdı. Olayından ardından yol kenarında park halinde bulunan o aracın sahibinin Nermin Ü.’ye ait isimli kadın olduğu ortaya çıktı.



Her iki taraf uzlaştı, not yazan kişiden şikayetçi olmadılar


Öte yandan kazaya konu olan her iki tarafın da not vasıtasıyla telefonla irtibata geçerek uzlaşma sağladığı öğrenildi. Yazılan not nedeniyle park halindeki araç sahibinin iyi niyet dolayısıyla sürücüden şikayetçi olmadığı bildirildi.




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