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10 Ocak 2017 13:00

AEDAŞ’tan elektriği doğru kullanma eğitimi

AEDAŞ’tan elektriği doğru kullanma eğitimi

10 Ocak 2017 13:00

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta’da öğrencilere elektriği doğru kullanma eğitimi verdi.
Sosyal sorumluluk ve toplum hassasiyeti bilinci ile çocuklara yönelik özel programlar geliştiren AEDAŞ, Isparta Doğa Koleji’nin 1’inci, 2’inci, 3’üncü, 4’üncü sınıf ve ana sınıfı öğrencilerine ‘kaza ve tehlikelere karşı korunma’ konulu eğitim verdi. 150 öğrencinin katıldığı eğitimde, okul öncesi çocuklar için özel olarak hazırlanan animasyonların da yer aldığı bir video sunumu yapılırken, elektrik kazası ve güvenlik konusu oyun şeklinde görsellerle uygulamalı olarak anlatıldı.
Eğitimde elektriğin tehlikelerinden korunma, elektriğin doğru kullanımı, yabancı cisimlerden korunma, beslenme, kimyasallar ve trafiğin tehlikeleri de gösterildi. Program sonrasında eğitime katılan çocuklara evlerindeki prizlere takmaları ve muhtemel tehlikelerden korunmaları amacıyla “Anne prize bu kapağı tak, beni bu tehlikeden koru” yazan prizlerden koruyucu kapak hediye edildi.



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