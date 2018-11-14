Afrin Şehidi Ali Yılmaz'ın adı kütüphanede yaşatılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 Şubat 2018 tarihinde terörist unsurlarla girdiği çatışmada Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz adına, ailesi tarafından Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Isparta Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Şehit Ali Yılmaz'ın ailesi, protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

“Ne mutlu ona, darısı bizlerin başına”

Böylesine güzel bir projeyi hayata geçirmeleri nedeniyle şehidin ailesini kutlayan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yaptığı konuşmada, "Şehit Ali Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen ‘Zeytin Dalı' operasyonunda, hain bir saldırı sonucu şehadet mertebesine ulaştı. İnanıyoruz ki makamı cennet, Peygamber Efendimize de komşudur. Ne mutlu ona, darısı bizlerin başına. Vatanımız, bayrağımız, ezanımız var olduğu sürece biz özgürüz. Ne mutlu ki bizlere, Şehit Ali Yılmaz gibi kardeşlerimiz var. Ülkemizde 80 milyon insan her zaman şehadet mertebesine ulaşmak için hazır. Bu da milletimizin en büyük özelliğidir. Son yıllarda uluslararası arenada, gerek ülke içindeki hainlerle iş birliği yapanlar, gerekse yurt dışındaki hainleri üzerimize salarak bizleri yok etmeye, yıkmaya yemin etmiş binlerce hain var. Ancak ülkemiz çok güçlü, ezanımız dinmez, bayrağımız inmez. Bir kez daha şehidimizin büyüklerinin saygıyla sevgiyle ellerinden öpüyorum” dedi.

“Aldığınız her kitapta, çevirdiğiniz her sayfada Şehit Ali Yılmaz gibi abileriniz aklınıza gelsin”

Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesinde okuyan öğrencilere de seslenen Vali Ömer Seymenoğlu, “Ne mutlu ki sizlere şehidimizin ailesi tarafından okulumuza böyle bir kütüphane kazandırıldı. Sizlerden temennimiz bu kütüphaneden mümkün olduğunca faydalanmanız. Oradan aldığınız her kitapta, çevirdiğiniz her sayfada Şehit Ali Yılmaz gibi abileriniz aklınıza gelsin. Şehidimizin ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına bir kez daha sabırlar diliyorum. Ben ve çalışma arkadaşlarımız her zaman şehit yakınlarımız ile gazilerimizin ve ailelerinin emrinde olacağız” diye konuştu.

Köse: “Önemli olan şehitlerimizin her daim bizimle olduğunu, göklerdeki orduya katıldığını unutmamak”

Şehidin nişanlısı Ayşegül Köse ise yaptığı duygu dolu konuşmayla Şehit Ali Yılmaz'ı şöyle anlattı; “Gururluyuz ama bir yanımız her zaman eksik kalacak. Ama önemli olan şehitlerimizin her daim bizimle olduğunu, göklerdeki orduya katıldığını unutmamak. Nişanlısı olarak vatanı uğrunda şehit düşen canım ciğerim Ali Yılmaz adına onun kahramanlığını unutturmamak için bir şeyler düşünürken sosyal medyada şehit kütüphaneleri projesi ile karşılaştım. Şehit kütüphaneleri topluluğu tamamen gönüllülük esasına göre sadece bağışlanan kitapları kabul ederek, şehitlerimizin adına açılacak kütüphaneler için canla başla çalışıyorlar. Bende Şehidimizin adına mezun olduğum okulda böyle bir proje yapmak istedim. Kalbimiz yansa da, bir tarafımız hep buruk olsa da Alimiz'le gurur duya duya bu gün onun adını verdiğimiz kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Şehit Kütüphaneleri projesine destek veren herkese teşekkür ediyorum”.

“Şehitler, vurulunca değil, unutulunca ölür”

Şehitlerin vurulunca değil, unutulunca öldüğünü söyleyen Ayşegül Köse, şehitlerin isimlerini yaşatmak için ant içtiklerini söyledi.

Ardından Şehidin adını aldığı dedesi Ali Yılmaz tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti sunuldu.

Tüm şehitler için yapılan duanın ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz adına oluşturulan kütüphanenin açılışı Vali Ömer Seymenoğlu, Şehidin ailesi ve diğer protokol üyeleri tarafından yapılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.