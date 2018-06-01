Yangında, ev sahibi yaşlı kadının teravih namazında olması facianın önüne geçti.

İHA Muhabirinin edindiği bilgilere göre, olay geçtiğimiz akşam saat 22.00 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Pınarköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İddiaya göre, Asiye Daldal isimli yaşlı kadının teravih namazında olduğu dakikalarda yaşadığı ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, aynı kişiye ait yan taraftaki başka bir evin çatısına sıçradı.

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerinde itfaiye, 112 servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine Sütçüler Belediyesi’nden 2 itfaiye aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 3 arazöz müdahale etti. Yangını teravih namazı dönüşünde haber alan ev sahibi Daldal, fenalık geçirdi. Yaşlı kadına olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale ederken, yanına gelen yakınları da güçlükle teskin edebildi.

Hummalı çalışmalar sonucu kontrol altına yangında, soğutma çalışmaları yaklaşık 2 saatte tamamlandı. Yangın sonunda ahşap ev küle dönerken, diğer evin çatısında da maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından evini kaybeden yaşlı kadın yakınları tarafından geceyi geçirmek üzere başka bir eve götürülürken, Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan, yanan ahşap evde yaklaşık 2 ay önce küçük çapta yangın çıktığı ve ciddi bir kayıp yaşanmadığı belirtildi. Son yangının çıkış nedeni ise yapılacak araştırmalar sonunda netlik kazanacak.