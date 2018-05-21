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21 Mayıs 2018 17:22

AK Isparta milletvekili aday listesi açıklandı

AK Parti 27.

AK Isparta milletvekili aday listesi açıklandı

21 Mayıs 2018 17:22

Dönem Isparta Milletvekili adayları açıklandı.


24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerin 27.dönem milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etmesi gereken sürenin dolmasının ardından AK Parti Isparta Milletvekili aday sıralaması da belli oldu.


Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 4 sandalye ile temsil edilen Isparta’da AK Parti’nin aday sıralaması az önce açıklandı.


Açıklanan sıralamaya göre, listenin ilk sırasında AK Parti’de esnetilen 3 dönem kuralı sonrasında tekrar aday olma yolu açılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç 5. kez Isparta’dan milletvekili adayı olarak gösterilirken, partinin Isparta’daki kurucu il başkanı ve 22-24 ve 25. dönemlerde vekillik yaptıktan AK Parti Genel Merkezi’nde Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı Av.Recep Özel ise listenin ikinci sırasında yer aldı.


AK Parti Isparta’da, listenin 3.sırasında önceki dönem il başkanlarından Mehmet Uğur Gökgöz aday gösterilirken, 4.sıra adayının ise Av.Ayşenur Akbay olduğu açıklandı.




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