Olağan Büyük Kongre sonrasında Isparta İl Başkanlığı da yönetimdeki bazı isimlerde revizyon yaptı.

AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Olağan Büyük Kongre sonrasında, geçtiğimiz akşam yapılan revizyon sonrası yönetimde bulunan isimleri açıkladı. AK Parti Isparta İl Başkanlığı’nda, önceki yönetimden bazı isimlerin yeri değişmezken, çeşitli birim başkanlıklarında ise değişikliğe gidildiği gözlendi.

İşte, revizyona gidilen yeni yönetimdeki isimler

2019 yerel seçimlerine yeni yönetimle girecek olan AK Parti Isparta İl Yönetimi’ndeki isimler ise şöyle; “Hamidullah Armağan - İl Siyasi Hukuk İşler Başkanı, Mustafa Emrem - İl Teşkilat Başkanı, Mehmet Ali Ertuğrul - İl Seçim İşleri Başkanı, Okay Karaman - İl Tanıtım Medya Başkanı, Mehmet Yavuz - İl Dış İlişkiler Başkanı, Huriye Kutlu - İl Sosyal Politikalar Başkanı, Selim Karakuş - İl Yerel Yönetimler Başkanı, Ramazan İrfan Özkutlu - İl Ekonomi İşler Başkanı, Mustafa Serhat Küçükcoşkun - İl Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkanı, Mehmet Yücedağ - İl İnsan Hakları Başkanı, Serkan Keskin - İl Mali Ve İdari İşler Başkanı, Furkan Cem Er - İl Çevre Şehir Ve Kültür Başkanı, Abdullah Kankaya - İl Arge Başkanı, Cem Karakaş - İl Sekreteri, Veli İzci - Akim Sorumlusu, Dilek Gündüz - İl Siyasi Hukuk İşler Başkan Yardımcısı, Süleyman Şallı - İl Teşkilat Başkan Yardımcısı, Hatice Çakır - İl Teşkilat Başkan Yardımcısı, Arzu Elma Benli - İl Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, Nazmi Esen - İl Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, Mücahit Ramazan Baygün - İl Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı, Süleyman Demiralay - İl Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı, Songül Tunçbilek - İl Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı, İsmail Özcan - İl Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Hüseyin Açıkalın - İl Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Salih Kurt - İl Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı, Mustafa Tutar - İl Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı, Cengiz Korkmaz - İl Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Hacer Küçükyumru - İl Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Ummahan Bilgin - İl Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı, Emine Tuba Yıldırım - İl Arge Başkan Yardımcısı Gurbet Demirekin - İl Sekreteri Başkan Yardımcısı, Zehra Yılmaz - İl Çevre Şehir Ve Kültür Başkan Yardımcısı, Mehmet Korkmaz - İl İnsan Hakları Başkan Yardımcısı, Emin Gökşahan - İl İnsan Hakları Başkan Yardımcısı, Mürüvvet Tanışman - İl Mali Ve İdari İşler Başkan Yardımcısı, Mehmet Ali Erdoğan - Merkez İlçe Koordinatörü, Ömer Faruk Balaman - Şarkikaraağaç Koordinatörü, Abdullah Çobankaya - Sütçüler Koordinatörü, Mehmet Güneştepe - Keçiborlu Koordinatörü, Mustafa Yörük - Atabey Koordinatörü, Hüseyin Yüceer - Aksu Koordinatörü, Muhammed Burak Ören - Yenişarbademli Koordinatörü, Lokman Önal - Yalvaç Koordinatörü, Günay Bağırsakçı - Eğirdir Koordinatörü, Şakir Aydemir - Gelendost Koordinatörü, Aydemir Tüzün - Senirkent Koordinatörü, Mustafa Kocaer - Uluborlu Koordinatörü, Abdurrahman Akçil - Gönen Koordinatörü.”