AK Parti Isparta İl Başkanlığı'ndan '27Mayıs Darbesi' açıklaması

AK Parti Isparta İl Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 darbesi ile tutuklanan ve devamında 17 Eylül 1961'de idam edilen Başbakan Adnan Menderes ve bakanlar anılarak, 27 Mayıs Darbesi'ni yapan zihniyet ile 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren zihniyetin aynı olduğuna dikkat çekilerek, “27 Mayıs 1960 Darbesi'nin izdüşümleri incelendiğinde, 15 Temmuz alçak FETÖ Darbe Girişimi'nin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır” denildi.

AK Parti Isparta İl Başkanlığı tarafından merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin yıldönümünde basın açıklaması yapıldı. AK Parti İl Ana Kademe İnsan Hakları Birim Başkanı Mehmet Yücedağ, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse ve Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Burak Hoşafçı'nın katıldığı toplantıda yapılan açıklamada, 27 Mayıs Darbesi'nin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığına dikkat çekildi.

“27 Mayıs 1960 Darbesi'nin izdüşümleri incelendiğinde, 15 Temmuz alçak FETÖ Darbe Girişimi'nin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır”

Yasalara aykırı biçimde Anayasa'nın, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi; “Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, e muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs Darbesi'ni diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Baş Vekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ Darbe Girişimi'nin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır.”

“Başbakan Menderes ve Bakanları ‘Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor' gerekçesiyle darağacına çıkartılmıştır”

Açıklamanın devamında, “Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan; insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla; Başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasadışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen ‘Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır” ifadeleri yer aldı.

“Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir”

Yücedağ tarafından yapılan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler yer aldı; “17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir.

Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz.”