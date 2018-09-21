AK Parti'den aşure dağıtımı

AK Parti Isparta İl Başkanlığı tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla parti binasının bulunduğu Kaymakkapı Meydanı'nda aşure dağıtımı yapıldı.

Düzenlenen aşure dağıtımı etkinliğine TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı, Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, parti yöneticileri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyereli ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak dua edilerek başlayan programda daha sonra Başkan Zabun ve partililer, kaselere doldurdukları aşureleri vatandaşlara ikram ettiler.

Aşurenin birlik, beraberlik ve bereketin sembolü olduğuna dikkat çeken AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, vatandaşların fitneyi ve fesadı arasına sokmadan birlik ve beraberliğini güçlendirmesini arzu ettiklerini ifade etti. Başkan Zabun, Aşure Günü'nün bereketinin ülkeye ve tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini dileyerek, Kerbela'da şehit edilen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in (SAV) torunu Hz.Hüseyin ile birlikte Ehl-i Beyt mensuplarını rahmetle yad ettiklerini belirtti.