AK Parti'den sergi gezisi

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nde açılan Geleneksel El Nakışları sergisini gezdi.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen nakış örnekleri Usta Öğreticisi Melek Kadan koordinatörlüğünde açılan sergide görücüye çıktı. İngiliz danteli, şiş dantel, yöresel nakışlar, Maraş işi, Antep işi ve tel kırmadan oluşan 100 parça el nakışı eserin sergilendiği sergi Cumartesi saat 18.00'e kadar açık kalacak. Sergiyi gezen AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, el emeği göz nuru eserleri ortaya koyan kursiyerleri tebrik etti.

Zabun “Üretenin her zaman yanındayız. Çok güzel bir sergi olmuş. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.