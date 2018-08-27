AK Partili vekilden yerel seçimler için iddialı açıklama

Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti olarak seçim startını verdiklerini açıkladı. Gökgöz, “Bilindiği gibi, daha iki ay önce yani 24 Haziran 2018 tarihinde yeni bir seçim geçirdik. Bu seçimde gerek Cumhurbaşkanlığında gerek Milletvekilliğinde partimiz önemli bir başarıya imza atarak Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin başı yani Başkanı oldu. Milletvekilliğinde ise ilimizin Milletvekili sayısını 2’den 3’e yükselttik. Bu haliyle Isparta olarak, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan illerin Milletvekili sayıları konusunda 4 Milletvekili ile ilin çıkardığı Milletvekili sayısı aynı kaldığı halde partinin Milletvekili sayısını artıran 4 ilden birisi olmayı başardık” diye konuştu.

“Belediye başkanı adayımız halkın tanıdığı sevdiği, bağrına bastığı bir isim olacak”

“Şimdi, önümüzdeki yıl Mart ayı sonunda yapılacak olan yerel seçimler için yoğun bir şekilde çalışmalara başladık” diyen Milletvekili Gökgöz, “Biz şimdiden sandık bazlı çalışmalar yapıyoruz. Teşkilat mensuplarımıza talimatlarımızı verdik. İnşallah, Mart 2019’da Isparta’daki 29 belediyeyi AK belediyecilikle tanıştıracağız. Mevcut belediyelerimizi de koruyacağız. Bu hazırlık öyle bir hazırlık ki bütün merkez başta olmak üzere, beldeleri ve ilçeleri ilmik ilmik dokuyacağız ve yerel seçimlerin galibi Allah’ın izni ile AK Parti olacak. AK Parti olarak öyle bir Belediye Başkanı adayı belirleyeceğiz ki, Isparta halkının yakından tanıdığı, çok sevdiği, saydığı ve bağrına bastığı bir isim olacak.

Hali hazırda bizim elimizde olmayan belediyeler var. Bu belediyeleri mutlaka bu seçimde alacağız. 31 Mart seçimlerinde yeni bir zafer kazanacağız. 1 Nisan sabahı Isparta’nın tüm beldeleri, ilçeleri ve merkezi AK belediyecilikle tanışmış olacak” şeklinde konuştu.

“100 günde 400 proje, ülkemizin ateşleyici gücü olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan ve hükümetin 100 günde yapacağı 400 projeyi içeren çalışma takvimi hakkında da değerlendirmede bulunan Gökgöz, “Bilindiği gibi, Partimizin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk 100 günde tamamlanacak 400 proje açıkladı. Bu projeler yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek. Bu projeler ülkemizin kalkınması için yeni dönemin de ateşleyici gücü olacak. Özetle, bu projelerin 48’i savunma sanayinin, ulaştırma, sağlık, çevre ve şehircilik, tarım-orman ve çalışma hayatı gibi birçok alanı kapsıyor. Son derece büyük projeler olan bu projelerin ülke genelinde tüm firmalara yansıyacağını ve katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.