“Aktif Yaşama Merhaba” belgesel filmi SDÜ'de gösterime sunuldu

ISPARTA (İHA)– Isparta'da hazırlanan “Aktif Yaşama Merhaba” belgeseli gösterime sunuldu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunca (TBMYO), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) katkıları ile hazırlanan “Aktif Yaşama Merhaba” belgeseli Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gösterime sunuldu. Proje sorumlusu ve TBMYO Radyo ve Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi Zafer Çağlar, çalışmanın nasıl şekillendiğine yönelik bilgiler aktardı.

Çağlar, “Biz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programı olarak on yıldan beri ‘Isparta'ya Adanmış Hayatlar' adı altında sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Bu sene ise farklı bir konsept uyguladık. Isparta'da yapılan sosyal politika çalışmalarını dinledikten sonra bu çalışmayı yapmayı hedefledik” dedi.

Aktif Yaşam Merkezinde bulunan yaşlılarla yapılan görüşmeler kapsamında hazırlanan belgeselde, yaşlıların yaşam şartlarıyla beraber duygu ve düşünceleri etkili bir şekilde yansıtılarak, Sosyal Politikalar bünyesinde açılan Aktif Yaşam Merkezine dair bilgiler aktarıldı. İnsan onuruna yakışır bir şekilde bakım, rehabilitasyon ve tedavilerin gerçekleştirildiği bu merkezlerin ilk olarak 2015 yılında Isparta'da açıldığı belirtildi. Belgesel aracılığıyla Yaşam Merkezinin, yatılı bir kuruluş olmadığı ve kurumun amacının bireylerin yaşlılık dönemlerinin sosyal bir çevre içerisinde devam ettirilmesine yönelik olduğu anlatıldı. Yaşlıların gün içerisinde gerçekleştirdiği sosyal aktiviteler, belgeselde yansıtıldı.