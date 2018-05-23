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23 Mayıs 2018 23:13

Alev topuna dönen tekel bayisinde yaklaşık 100 şişe etil alkol ele geçirildi

Isparta’da çıkan tekel bayi yangını söndürüldükten sonra iş yerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede çok sayıda etil alkol şişesi ele geçirildi.

Alev topuna dönen tekel bayisinde yaklaşık 100 şişe etil alkol ele geçirildi

23 Mayıs 2018 23:13

Şişelerin akıbeti ise alınan numuneler sonrasında ortaya çıkacak.


Edinilen bilgiye göre, bu akşam saat 19.30 sıralarında Davraz Mahallesi’ndeki pazar alanı yanında bulunan tekel bayinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın, alkollü içkilere sıçrayınca alevler bir anda büyüyerek çevreye yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alabildiği yangının, tamamen söndürülmesi soğutma çalışmalarıyla 1 saat sürdü.



Çok sayıda 1 litrelik etil alkol şişesi ortaya çıktı


Yangın sonrasında olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, iş yerinde 1 litre halinde yaklaşık 100 şişe etil alkol bulunduğu ortaya çıktı. Şişelerin akıbeti inceleme sonunda ortaya çıkacak


Öte yandan, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin tekel bayisinde inceleme yaptığı ve söz konusu şişelerden numune alarak incelemeye göndereceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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