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28 Kasım 2017 16:11

Alkollü olduğu iddia edilen şahıs 6’ncı kattan atladı

Isparta’da eşinden ayrıldığı gerekçesiyle bir binanın 6’ncı katından atlayan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düştü.

Alkollü olduğu iddia edilen şahıs 6’ncı kattan atladı

28 Kasım 2017 16:11


Edinilen bilgiye göre, 111. Cadde Camlı Cami kavşağında saat 14.00 sıralarında 6 katlı binanın üst katına çıkan ve Hüseyin D. isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi hava yastığı açtı. Polisin ikna etmeye çalıştığı Hüseyin D., alkolün de etkisiyle iletişim kurmakta zorlandı. İkna çabalarının sürdüğü sırada kendini 6’ncı kattan boşluğa bırakan Hüseyin D., önce itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine oradan da yere düştü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin D.kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hüseyin D.’nin daha önce Antalya’da da intihar teşebbüslerinde bulunduğu öğrenildi.




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