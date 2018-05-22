Amsterdam’da Eğirdir tanıtımı

‘Cittaclow’ unvanı ile ‘Sakin Şehir’ olarak anılan Isparta Eğirdir’de, Mavigöl MTAL Müdürü Ecem Kaya ve okul öğretmenleri, 6 kişilik heyetle Hollanda’nın Amsterdam şehrine gitti. Amsterdam’da gerçekleşen kurs ve inceleme programı kapsamında, Eğirdir’in tanıtımı yapıldı.

Amsterdam’daki “Impact Hub Kurs Merkezi’nde Hayat Boyu Öğrenme”, ‘Sınıf İçi Yaratıcılık Kursu’na katılan Eğirdir Mavigöl MTAL Müdürü Ecem Kaya ve beraberindeki öğretmenler; Litvanya, Polonya ve Hırvatistan’ın yanı sıra, Türkiye’den katılan diğer grup olan Adana’ya da Eğirdir’in tanıtımını yaptılar. Heyet ayrıca, Eğirdir Belediyesi’nden temin ettiği ‘Cittaslow’ Eğirdir’ CD, broşür, bayrak ve diğer materyalleri de tanıtımda kullandılar.

Kaya: “Herkesi Eğirdir’e davet ettik”

Amsterdam’dan ilçeye geri dönen okulun müdürü Kaya, "Eğirdir’imizi en iyi şekilde tanıttık. Güzel bir kurs çalışması oldu. Kursa gelen diğer ülkelerin temsilcilerine Eğirdir’imizi anlattık, görseller dağıtarak ve herkesi Eğirdir’e davet ettik. Kurs arkadaşlarımız, tatil programlarına Eğirdir’i aldıklarını ve öncelikli gidilecek yer olarak belirlediklerini bizlere söylediler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.