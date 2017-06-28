Annesi öldürülen bebeğin hayati aktivitelerinde iyileşme var

’nın sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi 13 gündür Isparta’da sürüyor. Hayati aktivitelerinde iyileşme gözlenen bebeğin, tedavisi tamamlandıktan sonra eğer yakınları sahip çıkmazsa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmesi bekleniyor

Bilecik’te uzaklaştırma cezası bulunan kocası tarafından bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan ancak hastanede yaşamını yitiren 8 aylık hamile Melike K.’dan alınan erkek bebek, tedavisi için helikopterle Isparta’ya getirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampüsündeki heliport alanına inen bebek buradan ambulansla alınarak, oksijen soğutma cihazı bulunan özel bir hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

"Hayati aktivitelerinde iyileşme mevcut"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuncay Özfidan, sezaryenle anne karnından alınan bebeğin 13 gündür hastanede solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğünü söyledi. Bebeğin kilosunun 2 kilo 250 grama ulaştığını belirten Özfidan, "Hastamızın yoğun bakımdaki takibi devam ediyor. Hala solunum cihazına bağlı. Solunum cihazından ayırmayı henüz düşünmüyoruz. Aktivitesinde artış var günden güne. Zamanla daha iyi olur diye ümit ediyoruz. İdrar ve tansiyonu iyi. Onun dışında stabil. İlk günlerde uyutuyorduk, Şimdi uyutucu ilaç almıyor. Aktivitesi günden güne iyiye gidiyor. Tabi tam bir şifa ile sonuçlanıp sonuçlanmadığını zaman gösterecek" dedi.

"Uzun süre takip edilecek"

Günden güne cihaz ayarlarını düşürdüklerini belirten Özfidan, "Belki bir hafta içinde solunum cihazından ayırmayı düşüneceğiz. Oksijensiz kalmasından ötürü beyinde ne kadarlık hasar oluştuğunu tespit etmek şimdiden mümkün değil. İki ay ve üç aydan sonra tespit edilebilecek. Zamanla başını tutup tutmayacağını göreceğiz. Solunum cihazından ayırabilirsek yine de uzun bir süreçte takibine devam edilecek" diye konuştu.

Bebeğin yakınlarıyla ilgili bir temaslarının olmadığını ileten Özfidan, tedaviyi bitirdikten sonra ilgili kuruluşlara bilgi verileceğini kaydetti.

Öte yandan bebeğin, yakınlarından birinin sahip çıkmaması durumunda, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmesi bekleniyor.

Olayın geçmişi

Bilecik’te uzaklaştırma cezası bulunun Hüseyin K, 8 aylık hamile eşinin Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan evine giderek göğsünden bıçaklamış, olay yerinden uzaklaştıktan sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını ihbar etmişti. Hastaneye kaldırılan Melike K, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 8 aylık bebeği sezaryenle alınarak Afyon Devlet Hastanesine sevk edilmiş oradan da ambulans helikopter alınarak Isparta’da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.