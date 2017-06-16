Annesi öldürülen bebek Isparta’da tedavi altına alındı

İlk olarak Afyon Devlet Hastanesine sevk edilen bebek, helikopterle Isparta’ya sevk edildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampüsündeki heliport alanına inen helikopterden ambulansa alınan bebek, oksijen soğutma cihazı bulunan özel bir hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Harun Tepeli, helikopter ambulansla sevk edilen 35 haftalık bebeğin tedavi altına alındığını belirterek, "Bebek doğar doğmaz oksijensiz kalmış. Hipotermi dediğimiz vücut soğutma sistemiyle vücudu belli derecede soğutarak oksijensiz kalmanın verdiği hasarı en aza indirmeyi hedefliyoruz. Uzun dönem takibi gereken bir bebek, etkilenip olup olmadığına bakacağız. Uygun sıvı tedavisi verilecek. Kalp atışları normal ilerisi için bilgilendirme yapacağız" dedi.

Hastane Başhekimi Dr. İsa Gökhan Yalçın da "112 bize ulaşarak bilgi verdi. Bilecik’te anne hayatını kaybediyor ona müdahale edilirken çocuk alınıyor ve soluk alamayacak derecede. İleri düzey tedavi gerektiği için beynin oksijensiz kalması durumunda soğutarak bebeğin tedavi edilmesi lazım. Bu cihaz bizde bulunduğu için hastamızı kabul ettik. Şu anda tedavisine başlandı" açıklamasında bulundu.

Olayın geçmişi

Bilecik’te uzaklaştırma cezası bulunun Hüseyin K, 8 aylık hamile eşinin Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan evine giderek kadını göğsünden bıçaklamış, olay yerinden uzaklaştıktan sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını ihbar etmişti. Hastaneye kaldırılan Melike K, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken 8 aylık bebeği sezaryenle alınarak, Afyon Devlet Hastanesine sevk edilmişti.