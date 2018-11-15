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Annesinin doğum gününü Kale'ye astığı resimli pankartla kutladı

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde Melek Sakçalı, annesinin doğum gününü Kale’ye astığı resimli pankartla kutladı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi'nde Melek Sakçalı, annesinin doğum gününü Kale'ye astığı resimli pankartla kutladı.


Eğirdir Kalesi'ne asılan resimli pankart görenleri gülümsetti. Eğirdir'de Melek Sakçalı, butik sahibi annesi Sibel Sakçalı'nın doğum gününde bir süpriz hazırladı. Melek Sakçalı üzerinde annesinin resmi ile "Sen benim yüreğimdeki Cennetimsin. İyi ki doğdun Annem" yazılı pankarttı Eğirdir Kalesi'ne astı. (AKS-Y)

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