Aracında yemek unutan öğrencileri sosyal medyada arayan aile, bulunca onlara sarma saracak

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) önünden aracına aldığı öğrencilerin yemeklerini unuttuğunu fark eden aile, sosyal medyadan paylaşım yaparak ulaşmak istediği öğrencilere bir tencere sarma yapma sözü verdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşım öğrenci medyası ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaşılarak, görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Aracıyla gidecekleri yere bıraktığı öğrenciler, poşet içerisinde yemeklerini unuttu

Isparta'da bir sürücü SDÜ önünde bekleyen 6 öğrenciyi aracına aldıktan sonra, öğrencilerden birinin araçta poşetini unuttuğunu görünce durumu ailesiyle paylaştı. Poşet içerisinde bir ekmek ve plastik kap içerisindeki yemeği gören aile, unutulan poşet ve içerisindekilerin bulunduğu fotoğraf karesini sosyal medyada paylaşarak, o öğrenciler için bir tencere sarma yapma sözü verdi.

Edinilen bilgiye göre duygulandıran olay, geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında SDÜ Kampüsü önünde meydana geldi.

Üniversite civarında seyreden sürücü baba, bekleyen 6 öğrenciyi aracına alarak gidecekleri yere bıraktı. Daha sonra evine giden baba, araca aldığı öğrencilerden birinin poşet unuttuğunu fark edince durumu ailesiyle paylaştı.

“Eğer ulaşabilirsek annem bir tencere sarma saracağını söyledi”

Aileden Afet Coşkun isimli sosyal medya kullanıcısı, unutulan poşet ve içerisindekilerin fotoğrafını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak şu notu düştü; “Saat 3 (15.00) civarında babam Süleyman Demirel Üniversitesi önünden 6 öğrenci almış. İçlerinden bir arkadaş muhtemelen akşam yemeğini arabada unutmuş. Eğer ulaşabilirsek annem bir tencere sarma saracağını söyledi.”

“İyi insanların var olduğunu bilmek bile güzel”

Yapılan bu paylaşım SDÜ'nün öğrenci medyası ve diğer hesaplarda paylaşıldıktan sonra yüzlerce kez beğenilerek, paylaşıldı.

Sosyal medyadaki paylaşım için ‘Duyarlı bir Ispartalı' şeklinde yorumlar yapılırken, bazıları da durum karşısında, “Allah razı olsun iyi insanlar var olduğunu bilmek bile güzel” şeklinde yazdılar.