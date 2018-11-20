Armudun iyisine tüketici karar verecek

Eğirdir MAREM tarafından yapılan açıklamada, "Proje kapsamında, tüketici tercihlerinin belirlenmesine yönelik 4 farklı armut çeşidi için bin adet anket yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda, proje ekibi tarafından Antalya'da düzenlenen YÖREX fuarında, Eğirdir Belediyesi ve Isparta Ticaret Borsası'nın tanıtım stantlarında 2 gün süre ile ilk tüketici tadım testleri yapıldı. Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl'den ve Isparta Ticaret Borsası nezdinde Ali Koyak'dan misafirperverlikleri ve bilime katkıları nedeni ile teşekkürlerimizi kabul etmelerini dileriz” denildi.

Konuyla ilgili, geçtiğimiz hafta MAREM Proje Ekibi tarafından çalışmanın ana örnek kitlesini oluşturan İstanbul'da, tüketici tadım testleri ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirildi.

Projeyi destekleyen kuruluşlardan birisi olan özel bir market zinciri, İstanbul'daki 3 farklı müşteri profilindeki şubelerinin kapılarını MAREM proje ekibine açtı.

Yine bu ekip, “Sokaktaki insanların da fikri alınmalı” düşüncesinden hareketle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta'sının da izni ile Beşiktaş semtinde kurduğu stantlarda da tüketicilere ulaştı.

Proje ekibi, saha çalışmalarının yanında, İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuvarında, Doç. Dr. Esra Çapanoğlu ev sahipliğinde, tüketicilere tattırılan armut örneklerinin duyusal ve enstrümantal analizlerini gerçekleştirdi."

Öte yandan, elde edilecek verilerin “Ateş Yanıklığı Hastalığına (Erwinia amylovora) Toleranslı Armut Çeşit Islah” projesinden elde edilen yeni çeşit adaylarının, tüketici beğenisi doğrultusunda seçilmesine imkan sağlayacak.