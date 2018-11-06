Asker eğlencesinde havaya ateş açan 5 kişi yakalandı

Isparta Gelendost'ta düzenlenen asker eğlencesi sırasında havaya rastgele ateş açan 5 maganda, 5 adet kurusıkı silahla birlikte yakalandı. Şahıslara 5 bin 230 TL para cezası uygulandı.

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy'de 21 Ekim'de düzenlenen asker eğlencesi sırasında silahla havaya ateş edilmesi olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde S.Ö, Y.S, M.F, M.C.Ö. ve R.G. isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilere ait 5 adet faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

5 bin 230 liralık ceza uygulandı

Şüphelilere 5729 Sayılı Kanunun 4/2 maddesi gereğince kişi başı bin 46 TL olmak üzere, toplam 5 bin 230 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Konuya ilişkin Isparta Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde yapılan düğün, asker eğlencesi gibi merasimler esnasında havaya rastgele ateş etme sonucu ölüm ve yaralanma ile neticelenen olayların önlenmesi, meydana gelen olaylara karışan şüphelilerin yakalanması maksadıyla kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.