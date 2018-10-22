Asker eğlencesinde müzikler değişti, tehlikenin sesi değişmedi

Isparta'nın Gelendost ilçesinde 98/4 tertip askere gidecek 23 genç için düzenlenen asker eğlencesinde, magandaların dur durak bilmeden ateş ettikleri silah, kulakları sağır etti, mermiler ise kurşun gibi yağdı. Atılan silahlara aldırmayan davetliler ise eğlenceye ara vermeden devam etti.

Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy'de 98/4 tertip askere gidecek 23 genç için asker eğlencesi düzenlendi. Asker eğlencesinde çok sayıda maganda tarafından gelişigüzel şekilde ateş edilen silahlar geceye damga vururken, silah sesleri zaman zaman müzik sesini de bastırarak adeta kulakları sağır etti. Magandaların ateşlediği silahlardan bazılarının tabanca, bazılarının da uzun namlulu otomatik silahlardan oluştuğu görüldü.

Hiçbir şey yokmuş gibi eğlenmeye devam ettiler

Eğlence sırasında bir yandan askere gidecek olan gençlere kına yakma merasimi yapılırken, diğer yanda magandalar tarafından silah ateşlenmeye devam edildi. Duruma göz yuman köylüler ve davetliler de hiçbir şey yokmuş gibi merasimi sürdürdü.

Vurdumduymazlığın ön plana çıktığı asker eğlencesi ise bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Eğlencede silahların ateşlendiği dakikalarda ortalıkta gezinen küçük yaştaki çocuklar da göze çarpıyor. Görüntülerin devamında bir maganda ise kalabalığın içerisinde kaldırdığı silahını, etrafını hiçbir şekilde kontrol etmeden gelişigüzel şekilde ateş ediyor ve sonrasında bir şey olmamış gibi tekrar yerine oturuyor. Dehşet anlarının kayıtta olduğu dakikalarda başka magandalar da yine kalabalığın arasından silahlarını gelişigüzel ateşlemeyi sürdürdü. Magandalar daha sonra bir binanın yanında adeta karanlığın içinde sıralanarak silahlarını ateşliyor. Silahların ateşlenmesiyle karanlık alevlerle aydınlanıyor. Eğlence boyunca müzikler değişse de tehlikenin sesi bir türlü değişmiyor ve silahlar ateşlenmeye devam ediyor.