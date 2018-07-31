’Askıda Ekmek’ projesine Eğirdir İlçe Başkanı Bozkurt’tan destek

Bozkurt, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başlattığı kampanya çerçevesinde ilçedeki bir fırını ziyaret edip, ’askıda ekmek’ bıraktı. Ziyaret ettiği fırında açıklamalarda bulunan Bozkurt, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatlarıyla, ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ Hadis-i Şerifi’ne uyarak, Milliyetçi Hareket Partisi Eğirdir İlçe Teşkilatı olarak, ’askıda ekmek’ kampanyasına tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz. Eğirdirli hemşehrilerimizin, dava arkadaşlarımızın bu kampanyaya destek vereceğini biliyoruz. Şimdiden Allah kabul etsin" dedi.