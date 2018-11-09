Atatürk Gençliği'ne Atatürk Kütüphanesi oluşturuluyor

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı 400 eserlik Atatürk Kütüphanesi'ni kendi çabalarıyla oluşturan Mustafa Kemal Pınar'ı ziyaret etti.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 4.Noter Mustafa Kemal Pınar'ı ziyaret etti. Pınar'a ait Atatürk'ün anlatıldığı 400 kitaptan oluşan kütüphaneyi inceleyen Başkan Günaydın, ayrıca yine Atatürk'ün fotoğraflarının bulunduğu 70 fotoğraftan oluşan koleksiyonu da yakından takip etti. Pınar, Başkan Günaydın'a ziyaretin anısına Nutuk ve Rauf'un Rüyası isimli kitap hediye etti.

Günaydın, “Noterimiz kendi çabalarıyla Atatürk Kütüphanesi kurmuş. Buradaki kütüphane bana feyz verdi. IYAŞ altında oluşturduğumuz parkımız var. Bu parkımızın içerisine Atatürk'ün İmzası isimli bir kafeterya yapıyoruz. Bu kafemizde 15 metre uzunluğunda Atatürk'ün imzası bulunacak. Burada Atatürkçü gençliğimiz için bir kütüphane kuruyorum. Bu da şehrimizde ilk olacak. Burası beni çekti, burayı görmek ve sayın noterimizi ziyaret etmek istedim. Böyle bir kütüphane oluşturduğu için Mustafa Kemal beye teşekkür ediyorum” dedi.

Pınar: “Isparta, kültür şehri olacak”

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden 4.Noter Mustafa Kemal Pınar'da, Isparta'ya dört yıl önce geldiğini, Başkan Günaydın'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, “İkametim Antalya'daydı, Isparta'ya aldım. Buradaki eserlerimiz katkı sağlayacak. Başkanımıza ve şahsında belediye meclisi üyelerimize ve tüm personeline teşekkür ediyorum. Isparta temiz bir şehir. Isparta, kültür şehri olacak. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” görüşlerinde bulundu.