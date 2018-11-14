Atatürk Sergisi'ni binlerce kişi gezdi

10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla Isparta Belediye binası önünde Atatürk Fotoğraf Sergisi açıldı.

10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve 4.Noter Mustafa Kemal Pınar'ın katkılarıyla belediye binası önünde açılan Atatürk Fotoğraf Sergisini binlerce kişi gezdi. Serginin son konukları ise Antalya Noterler Odası Başkanı Ersin Harmandar ve yönetim kurulu üyeleri ile Ispartalı noterler oldu. Belediye önündeki sergiyi inceleyen noterler ardından Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Antalya Noterler Odası Başkanı Ersin Harmandar, “Antalya Noter Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve Isparta noterleri olarak Sayın Başkanımızı ziyarete geldik. Ziyaret amacımız 10 Kasım dolayısıyla Yüce Atatürk'ün onuruna açılmış olan sergiyi görmekti. Sergiyi gezdik, daha önce rastlamadığımız tablolar vardı. Katkılarından dolayı başta belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum. Bu katkıyı veren değerli Isparta 4.Noterimiz Mustafa Kemal Pınar beyefendiye de çok teşekkür ediyorum. Yüce Ata'mıza ancak böyle sahip çıkacağız, o bizim önderimiz, o bizim her şeyimiz” dedi.

Günaydın: “O büyüklük ve yücelik hiçbir şekilde örtülemez, paket içerisine alınamaz”

Bugün önemli ve güzel bir olayı yaşadıklarını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Bir deha olan Atatürk'ümüze ait fotoğraflara ilişkin bir sergi var. Burada sevindirici olay Antalya Noterler Odası Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya'dan bu Atatürk sergimizi görmeye gelmiş. Asıl ben sizlere teşekkür ediyorum, böyle bir yol kat ederek sergiyi görmeniz bu işin önemini, yüceliğini, güzelliğini ortaya çıkarmış oluyor. Buraya kadar gelen gerek Antalya gerekse Isparta noterlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Atatürk'ün yüceliği ve güzelliği gün geçtikçe daha da yükselecektir. Belki bunu kamufle etmek isteyen insanlar olabilir ama hiçbir zaman o büyüklük ve yücelik hiçbir şekilde örtülemez, paket içerisine alınamaz. O zamanın en şık giyineni, en çağdaş, en bilgili her tarafı enlerle dolu büyük bir lider. Bu liderimizin sergisini yapmak bize mutluluk veriyor. Sevinerek yaptığım bir iş. Bu işte büyük emeği bulunan Mustafa Kemal Pınar beye teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.