Atatürk, vefatının 80.yılında Isparta'daki törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80.yıldönümünde Isparta'da anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı kapsamında Isparta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, protokol mensupları, askeri erkan, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan anma töreni, saatler 09.03'ü gösterdiğinde sirenlerin çalması ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması devam etti.

Saygı duruşunda bulunulduğu dakikalarda kentte adeta hayat dururken, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meydandaki tören sona erdi.

Kentteki anma programı, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliklerle devam etti.