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28 Şubat 2018 15:26

Atatürk’ün Eğirdir’e gelişinin 88. yılı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğirdir’e gelişinin 88.

Atatürk’ün Eğirdir’e gelişinin 88. yılı

28 Şubat 2018 15:26

Yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.


Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Atatürk’ün Eğirdir’e gelişinin 88. Yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi. Şengöl, “3 Mart 1930 yılında İzmir’den Antalya’ya dar çaplı bir yurt gezisi için çıkan Atatürk, Afyon Dinar’a geldiğinde rahatsızlanmıştır. Trende bulunan doktorlar hava değişiminin iyi olacağını söylemişler ve oksijeni bol Eğirdir’i dinlenme yeri olarak tavsiye etmişlerdir. Gece saat 02.00’de Eğirdir istasyonuna gelen Atatürk, oksijeni bol ilçemizde sağlığına kavuşmuştur” dedi.


Yıl dönümü etkinlikleri 6 Mart saat 09.30’da Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunumu ile başlayacak. Daha sonra ise, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi komandoları gösteri gerçekleştirecek.




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