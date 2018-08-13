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13 Ağustos 2018 17:13

Atlı Dayanıklılık Yarışları Türkiye Şampiyonası Isparta’da tamamlandı

Isparta’da gerçekleştirilen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası 4 kategoride gerçekleştirildi.

Atlı Dayanıklılık Yarışları Türkiye Şampiyonası Isparta’da tamamlandı

13 Ağustos 2018 17:13

Türkiye Binicilik Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası 10-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Isparta Belediyesi’nin de sponsorluğunda Bozanönü köyünde gerçekleştirildi.


Bozanönü köyünde bulunan Isparta Altı Spor Kulübünde düzenlenen yarışlar 4 kategoride yapılırken, 50 binicinin katıldığı yarışlarda atlar 40, 60, 90, 104 ve 120 kilometrelik parkurlarda koştu. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 104 kilometrelik parkurda gerçekleşen Isparta Belediyesi Kupasında dereceye giren binicilere para ödülü ve kupalarını takdim etti. 104 kilometrede Bekir Dilari (Nevşehir) birinci olurken, Hasan Sencer Baştuğ (İzmit) ikinci oldu.



Günaydın: “Bu spora önem vermek tarihe önem vermek demektir”


Yarışlar Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Önder Kefoğlu gözetiminde gerçekleştirildi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, böyle bir etkinliği düzenleyen Isparta Atlı Spor Kulübü yöneticilerini tebrik ederek, “Bu spora önem verilmesi lazım ve bunu kulübümüz gösteriyor. Bunu ata sporu olarak kabul etmek gerek, bu spora önem vermek tarihe önem vermek demektir. Bu spor dalını her zaman ileriye taşımak ve unutturmamak lazım. Yarışlara katılan sporcularımıza ve ödül alan arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.




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