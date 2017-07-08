Avukat ve kardeşi kazada öldü

Kaza, saat 12.30 sıralarında Isparta Antalya karayolu 40’ncı kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Büyükküpçü idaresindeki otomobil, Antalya istikametinden Isparta’ya gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir başka araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Osman Büyüküpçü (41) ile aynı araçta bulunan ve oto galericilik yaptığı öğrenilen Oğuzhan Büyükküpçü (35) hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan iki kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alındı.