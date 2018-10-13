Avustralya Büyükelçisi Eğirdir'de

Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Isparta'nın Eğirdir İlçesinde.

Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Ak Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ve Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ile kahvaltıda buluştu. Brown, "Eğirdir olağan üstü bir yer. Büyüleyici bir ilçe. Kurutulmuş meyveler harika, elma kurusu ve erik kurusunun değişik güzel bir lezzeti var. İyi ki Eğirdir'e gelmişim" dedi.

Belediye Başkanı Ömer Şengöl de Eğirdir'in tarihi, turizmi ve ekonomisiyle ilgili bilgiler aktardı. Başkan Şengöl, "gölün geçmişi 4 milyon yıl. Eğirdir gölünün tamamı yer altı suyuyla besleniyor. Elmamız kalite yönünden dünyada birinci. Yıllık 1 milyon ton elma üretimi yapılıyor. Doğamız, gölümüz, kültürümüz ve turizmimiz oldukça iyi. Isparta'nın misafir odası konumundayız. Sizleri Eğirdir'de görmekten dolayı çok mutlu olduk" diye konuştu.