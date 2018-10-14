Avusturalya Büyükelçisi Brown'dan Başkan Günaydın'a ziyaret

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Bir dizi program için Isparta'ya gelen ve bu kapsamda Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret eden Büyükelçi Brown, “Belediye Başkanının yerel sanayinin geliştirilmesi noktasında yapmış olduğu çalışmalardan etkilendim” dedi.

Günaydın: “Isparta ekonomik, kültürel ve turizm açısından geleceği açık bir kent”

Isparta Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehrin ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm değerleri ile belediye yatırımlarına ilişkin Büyükelçi Brown'a bilgiler verdi. Başkan Günaydın, Isparta'yı markalar şehri yapmak için adımlar attıklarını, bunu daha ileriye götürecek yatırımlarında yeni dönemde devam edeceğini anlattı. Isparta'yı kültür şehri yapmak istediklerinden bahseden Günaydın, belediye olarak ekonomisi daha ileriye gitmiş, gül ve gül ürünleri ile kozmetiğe ilişkin çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. Isparta'yı ayrıca fuarlar merkezi yapmak istediklerinden de bahseden Günaydın, “Şehrimize ekonomik girdiği yükseltmek istiyoruz. Isparta'yı ilgi çeken bir kent yapma amacındayız” dedi.

Karşılıklı işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi noktasında da işbirliği yapabileceklerinden bahseden Günaydın, “Isparta ekonomik, kültürel ve turizm açısından geleceği açık bir kent. Üretken bir belediyeyiz” derken, gelecek yıl yapılacak olan Gül Fuarı davetinde bulundu.

Brown: “Isparta etki bıraktı”

Isparta'nın güzel bir şehir olduğundan ve bunun karşısında hayran kaldığından bahseden Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown da, “Isparta düzenli bir şehir. Isparta'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Isparta etki bıraktı. Belediye başkanı olarak yerel sanayinin geliştirilmesi noktasında yapılan çalışmalardan etkilendim. Eşsiz ve ileri görüşlü çalışmalar yapılıyor. Şehrinizi daha da ileriye götürecek atılımlar olacaktır bunlar. Gelecek yıl düzenlenecek olan Gül Fuarı ve Festivalinde burada olacağım” görüşlerinde bulundu.