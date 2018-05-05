Aylık 2 bin Tl vererek sokak hayvanlarını besleyen adama meydan dayağı

İlk önce kendisine şaka yapıldığını düşündüğünü anlatan talihsiz adam, darp edilerek kol ve başının çeşitli yerlerinden zarar gördü ve hastanelik oldu.

Isparta Davraz Mahallesi’nde ikamet eden ve 30 yıldır kentte esnaflık yaptığını belirten Mecit Çetin, her akşam evinin yol güzergahında bulunan Karaağaç Mahallesi ve Garnizon Şehitliği çevresindeki kedileri besliyor.

Kentte 6 yıl önce başlayan hayvan sevgisinin artık kendisi için en büyük hobi haline geldiğini aktaran Çetin, “Isparta’da 30 yıllık esnafım. Burası benim evimin yol güzergahıdır. Yaklaşık 6 yıl önce burada yaralı bir kedi gördüm. Onunla birkaç gün ilgilenince, buradaki kediler etrafımda toplanmaya başladı ve ben de onlara bakmak bağımlılık haline geldi. 6 yıldır da her akşam buraya gelerek, çöp unsuru oluşturmadan bu kedilere bakıyorum” dedi.

Şaka yapıyor zannetti ama üstüne bir de dayak yedi

Yaşadığı talihsiz olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Mecit Çetin, "Ben, dün akşam aynı şekilde buraya geldim. 40 yaşlarında birisi yaklaştı. Nerede oturduğumu sordu. Ben de aşağı tarafta, çevre yolunda oturuyorum dedim. ‘Git, bundan sonra yaşadığın mahallede mama ver, bundan sonra bu mahallede kedilere mama veremezsin’ dedi. Ben şaka yapıyor sandım. Çünkü daha önce bana bu konuda yardım teklif edenler oluyordu. ‘Siz yalnız başınıza geliyorsunuz her akşam’ diyorlardı. Ben ilk önce öyle biri sandım. ‘Ciddi mi söylüyorsunuz siz?’ dedim. ‘Evet, burada mama verme’ dedi. ‘Bak, ben burada size zarar vermiyorum’ dedim. ‘Burası belediyenin sokağı, şikayetiniz varsa gidin adli merciler ve belediyeye şikayet edin’ dedim. Buna karşılık olarak, ‘Ben zaten belediyeciyim, hiçbir yere şikayet etmem’ dedi. Burada Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın beyefendinin hayvanlar konusunda ne kadar hassas olduğunu ve Türkiye’nin en büyük hayvan barınağını yaptırdığını ve asla zulümden yana olmayan bir kişi olduğunu biliyorum. Eğer bu kişi gerçekten belediye personeliyse ve başkanımızın temsil ettiği kurumu sokak kabadayılığı için kullanıyorsa. Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemem ama buradan sayın başkanımı bilgilendirmek isterim” diye konuştu.

“Bu kişinin adını bilmiyorum, zaten olay adli mercilere intikal etmiştir” diyerek sözlerini sürdüren Çetin, "Biz tartışma yaşadıktan sonra ben yine kedilere mama veririm deyince bana, ‘Veremezsin, yarın akşam bir daha buraya gelirsen seninle görüşeceğiz’ dedi. Bak bana meydan okuma, ben bu kedileri aç bırakmam, yarın akşam yine buraya geleceğim’ dedim. Ben bunları söyledikten sonra demeye kalmadı, döndü ve bir tane vurdu bana. Kaçmak istedim ama bana saldırdı. Bu konu zaten adli mercilere gitti. O arada bu mahallenin değerli sakinlerinden birisi emniyeti aramış. O ara benim zaten aramaya fırsatım olmadı, telefonum da düştü kırıldı zaten. Emniyet ekiplerimiz 3 dakika gibi kısa sürede buraya geldiler. Emniyet ekiplerimize teşekkür ediyorum, bu konuda azami hassasiyet gösterdiler. Sağlığımla ilgili adeta seferber oldular" şeklinde konuştu.

"Bana yapılan bu şeyi hazmedemiyorum”

"Bize yardım etmiyor tamam da, ben kendi can güvenliğim olmadan bu sokaktan geçmem mi suç? Burada maganda gibi geçen araçları da görüyorum, kedileri ezmesinler diye bakıyorum” şeklinde sözlerini sürdüren Çetin, "Onlar, bu insanları rahatsız etmiyor da, ben burada en fazla 3 dakika duruyorum; 4. dakika burada duramam. Başka noktalarda da besleyeceğim kediler var. Ben şehitliğimizin çevresinde bulunan kediler aç kalmasın ve onların ruhlarına rahmet olsun diye bütün olanaklarımı kullanarak, tamamen kendi imkanlarımla bunlara bir bütçe ayırmışım, aylık 2 bin lira bütçe ayırdım. Dükkanımdakilere tavuk pişiriyorum, buradakilere sosis ve yem veriyorum. Sadece burada vermiyorum. Kediler yokken, ben gidince gelecekler, göreceksiniz. Allah’tan, duadan başka hiçbir beklentim yok, kıyamıyorum yani bunlara. Bana yapılan bu şeyi hazmedemiyorum. Sabaha kadar bu yüzden uyuyamadım yani, bana ‘Şu suçu işlemişsin’ deseler, ben kendini yargılayabilen ve empati yapabilen bir insanım. Hiçbir şey demeden yapılan, hiçbir şeyi anlamış değilim yani. Aklıma gelen tek şey, başka bir hesapları vardı da, acaba bunu mu bahane ettiler oluyor. Başka bir şey düşünemiyorum” ifadelerini kullandı.