İki otomobilin savrulduğu kazada 2’si sürücü, 5 kişi yaralandı.

İHA Muhabirinin edindiği bilgiye göre, kaza bugün saat 01.30 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Otomobil kontrolden çıktı, önce başka bir otomobile ardından minibüse çarparak karşıya geçti

İddiaya göre, çarşı istikametinden otogara doğru seyreden Emre K. yönetimindeyken kontrolden çıkan 32 HH 762 plakalı otomobil, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önünde önce aynı istikamette giden Tolga V.’nin kullandığı 34 UM 5066 plakalı otomobile, ardından Recep Ç. sevk ve idaresindeki 15 HH 355 plakalı minibüse çarptı. Her 2 otomobilin de karşı şeride geçtiği kazada, araçlardan birisi bankete çarparak durabildi.

2 sürücü ve 3 yolcu yaralandı

Otomobil sürücüleri Tolga V., Emre K. ile araçta yolcu olarak bulunan Ali K. - Serdar Ö. ve Mesut Bahadır A. olmak üzere, toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle İstanbul Caddesi’nin bir yönü tamamen, diğer yönü ise kısmen trafiğe kapatıldı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralılardan Serdar Ö. ve Emre K.’yi Isparta Şehir Hastanesi’ne, diğer yaralılar Tolga V. - Ali K. ve Mesut Bahadır A.’yı ise ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk etti.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kapanan yol tekrar trafiğe açıldı

Kazaya karışan araçlar daha sonra çekici yardımıyla bulundukları yerlerden kaldırılırken, kapatılan yollar da tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.