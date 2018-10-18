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Bahçeden yedikleri elmanın sahibini bulamayınca parasını notla birlikte bırakıp gittiler

Isparta Gelendost’ta yol kenarındaki elma bahçesine giren kişiler, aldıkları ve yedikleri elmaların ücretiyle birlikte bahçe sahibine not bıraktı.

Isparta Gelendost'ta yol kenarındaki elma bahçesine giren kişiler, aldıkları ve yedikleri elmaların ücretiyle birlikte bahçe sahibine not bıraktı. Bir hafta içerisinde elmalarından yiyip not bırakan ikinci olayla karşılaşınca duygu dolu anlar yaşayan bahçe sahibi Resul İnanıcı, "Bu vatandaşlarımıza keşke biz ikramda bulunsaydık" dedi.



Bir hafta içerisinde 2 notlu elma ücreti


Gelendost ilçesinde, Isparta-Konya Karayolu üzerinde bulunan bir elma bahçesine giren kişiler, 3 adet elma aldıktan sonra bahçedeki elektrik panosu üzerine 2 TL ücret ile not bıraktı. Ağaçlardan izinsiz elma kopardıklarını ifade ettikleri notta bahçe sahibi İnanıcı'ya hitap eden kişiler, "Bir poşet elma aldık helal edin, 5 lira koyduk, az biraz da erik aldık" ifadelerini kullandı.


Bahçe sahibi aynı hafta içerisinde bu kez bahçesinden bir poşet elma toplayan başka kişiler tarafından bırakılan notla karşılaştığını söyledi.


Para ve notları elektrik panosu içerisinde bulan bahçe sahibi İnanıcı, gördüğü manzara karşısında duygu dolu anlar yaşadı.


İnanıcı, "Helal olsun, boğazından haram lokma geçirmeyen bu vatandaşlarımızı görseydik, keşke biz ikramda bulunsaydık" dedi.

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