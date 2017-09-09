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09 Eylül 2017 17:56

Bahçeli, halı ve kilim müzesini inceledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta’da halı ve kilim müzesini inceledi.

Bahçeli, halı ve kilim müzesini inceledi

09 Eylül 2017 17:56


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezindeki açılış törenin ardından, Etnografya Halı ve Kilim Müzesini gezdi. Müzenin 10’uncu katına çıkan Bahçeli, Isparta manzarasını izleyerek, bakır bardaktan yayık ayranı içti. Daha sonra tüm katları merdivenlerden inerek gezen, müzedeki halı ve kilimlerin özellikleri hakkında bilgi alan Bahçeli, kıl çadır önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bahçeli’ye merdivenlerden inerken koluna zaman zaman genel başkan yardımcıları, zaman zaman da korumaları girdi.


Daha sonra MHP Isparta İl Başkanlığı’na geçen Bahçeli, Başkan İsa Yalçın’a ilçe kongrelerinin tamamlanıp tamamlanmadığını ve nasıl geçtiğini sordu. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından, Bahçeli karayolu ile kentten ayrıldı.


Bahçeli’ye, Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan, Oktay Öztürk, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Mehmet Günal, MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta eşlik etti.




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