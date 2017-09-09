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09 Eylül 2017 13:53

Bahçeli, yer sofrasında yöresel yemeklerin tadına baktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir dizi açılış ve temel atma töreni için geldiği Isparta’da oturduğu yer sofrasında yöresel yemeklerin tadına baktı.

Bahçeli, yer sofrasında yöresel yemeklerin tadına baktı

09 Eylül 2017 13:53


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir dizi açılış ve temel atma töreni için Isparta’ya geldi. Karayolu ile kente gelen Bahçeli, MHP Isparta İl Teşkilatı üyeleri tarafından karşılandı. Bahçeli, daha sonra Isparta Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bahçeli, Belediye Caddesi’nden yürüyerek Ispartalı girişimci kadınlar ve Isparta Belediyesinin desteği ile oluşturulan Elizi Mağazası’nın açılışını gerçekleştirdi. Bahçeli’ye burada yöresel yiyecekler ikram edildi. Bahçeli, partililerle birlikte yer sofrasına oturup yemeklerin tadına baktı.




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