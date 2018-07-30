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30 Temmuz 2018 09:30

Bahçeli’nin ‘askıda ekmek’projesine destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘askıda ekmek’ projesine destek olmak amacıyla bir fırından aldığı 50 ekmeği askıya bırakan MHP Isparta Üst Kurul Delegesi Hüseyin Uçman, kentte bu kampanyayı sürdüreceklerini belirtti.

Bahçeli’nin ‘askıda ekmek’projesine destek

30 Temmuz 2018 09:30



Bahçeli’nin kısa süre önce öncülük edip, yüzde 15’lik zamma tepki ile başlattığı ‘askıda ekmek’ projesi yurt genelinde büyük yankı uyandırırken, MHP Üst Kurul Delegesi ve iş insanı Hüseyin Uçman, Isparta’da kampanyaya destek veren ilk isim oldu.



Uçman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Milliyetçi - Ülkücü hareketimizin lideri Devlet Bahçeli’nin, ‘Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek, masumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir. Bunun yanında Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere gurur ve şuurla taşıyacaktır. Askıya ekmeği koyalım arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım’ sözleri, emir ve direktifleri doğrultusunda, ‘askıda ekmek’ projesine biz de Isparta’da bir ekmek fırınını ziyaret ederek başladık. Askıya 50 ekmek ile kampanyaya başladık. Projede destek vermeye devam edeceğiz. Devlet Bahçeli, hangi yöne işaret ederse biz de hiç ayrılmadığımız o yöne dosdoğru bakarız.




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