BAKA’da Isparta - Burdur turizm gelişimi vurgusu

BAKA Yönetim Kurulu Toplantısı için Isparta’ya giden Vali Şerif Yılmaz, toplantı öncesi Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte yapımı tamamlanmak üzere olan BAKA’nın yeni hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası Isparta Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Şerif Yılmaz’ın yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik katıldı.

Toplantıda BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci ile ilgili personel hazır bulundu.

Kasım Ayı olağan toplantısı öncesinde Isparta Valisi Günaydın, gül ve lavanta turizmi için hazırlanan projeyle ilgili bilgi verdi.

Isparta Valiliği Kuyucak Gül ve Lavanta Obası projesinin Isparta ve Burdur’un turizmi için taşıdığı öneme vurgu yapan Isparta Valisi Günaydın, lavanta ve gül turizminin her iki ilde geliştiğini ve bunun için de altyapı eksikliğini gidermenin önemine işaret etti.

Isparta Valisi Günaydın, Isparta Keçiborlu Kuyucak Köyüne yapılacak olan restoranında bulunduğu 60 kişi kapasiteli konaklama tesisi hakkında bilgi verdi.

Konuşma yapan BAKA Dönem Başkanı Vali Şerif Yılmaz;

“Bugün Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımızın olağan toplantısı Isparta’da gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile Sayın Valimiz Şehmus Günaydın’a teşekkür ediyorum. Özellikle bölgemizdeki turizm alt yapısını oluşturması yönünde bölgesel kalkınmanın dinamiklerinden bir tanesi de hep ifade ediyoruz. Bununla ilgili güzel bir fikir ve proje. Bu hayata geçtikten sonra biraz önce Valimiz de ifade etti. Sadece Kuyucak’a değil, buradan Lisinia da, buradan Salda Gölüne’ de, Kibyra’ya, Sagalassos’a gelen ziyaretçilerimizin misafirlerimizin geldiğini gördük. Geçtiğimiz yıl içerisinde hem gül hem lavanta ile ilgili bölgedeki potansiyelin harekete geçtiğini memnuniyetle müsaade ediyoruz. İnşallah bunun gelişmesi yönünde de bizlerde hep beraber gayret gösteririz. Bu vesile ile de teşekkür ediyorum böyle bir projeyi bizlerle beraber paylaştığı için.

Bugün yine kalkınma ajansımızın aylık toplantısının gündemi ile ilgili, gündemde yer alan konuları görüşüp karara bağlayacağız. Ben alacak olduğumuz kararların, illerimize, bölgemize, bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BAKA Yönetim Kurulu toplantısı, gündemdeki konuların görüşülmesiyle tamamlandı.