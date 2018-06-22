Balkonda kenevir yetiştirilen eve polis baskını

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Gülevler Mahallesi’ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri, balkondaki saksılar içerisinde 34 kök Hint keneviri bitkisi, 11 gram esrar maddesi ve ‘Esrardan 20 kat daha tehlikeli’ olarak tabir edilen 5 gram Skunk maddesi ele geçirilirken, konuyla ilgili M.İ. ve G.İ. isimli 2 kişi yakalandı.

Emniyete sevk edilen 2 şüpheliye ‘2313 Sayılı Kanuna Muhalefet’ ve ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.