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22 Haziran 2018 18:50

Balkonda kenevir yetiştirilen eve polis baskını

Isparta’da balkondaki saksılarda kenevir yetiştirdiği tespit edilen eve yapılan operasyonda, esrar maddesi ile esrardan 20 kat daha tehlikeli olduğu belirtilen Skunk maddesi ele geçirildi.

Balkonda kenevir yetiştirilen eve polis baskını

22 Haziran 2018 18:50


Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Gülevler Mahallesi’ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri, balkondaki saksılar içerisinde 34 kök Hint keneviri bitkisi, 11 gram esrar maddesi ve ‘Esrardan 20 kat daha tehlikeli’ olarak tabir edilen 5 gram Skunk maddesi ele geçirilirken, konuyla ilgili M.İ. ve G.İ. isimli 2 kişi yakalandı.


Emniyete sevk edilen 2 şüpheliye ‘2313 Sayılı Kanuna Muhalefet’ ve ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.




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